VIDÉO - Salon de l'agriculture : des concours très prisés des professionnels

Les portes du Salon de l'Agriculture 2024 sont sur le point de se refermer. Les lauréats des fameux concours agricoles repartiront avec leurs prix. Au-delà de la fierté, ces distinctions sont très utiles pour les exploitants, comme pour les aspirants au métier.

Le stress avant d'entrer sur le grand ring. Ces étudiants d'Aurillac (Cantal), que l'on découvre dans le reportage de TF1 en tête de cet article, passent l'épreuve finale du Trophée de l'enseignement agricole. Cinq minutes de mise en scène, comme une petite pièce de théâtre pour présenter leur région, leurs vaches et leur lycée.

"Redoutable", premier prix du concours Charolais

Toute la semaine, une cinquantaine d'établissements se sont ainsi affrontés, qui connaîtront les lauréats ce dimanche après-midi. Les concours déclenchent la passion des agriculteurs, des plus jeunes aux plus aguerris. Médailles et rubans sont fièrement accrochés sur les stands des vainqueurs, ou même sur Redoutable, un imposant taureau charolais de quatre ans et 1650 kilos. Un prix pour la notoriété, mais qui suppose aussi des retombées économiques importantes. "Ça va faire des futurs reproducteurs. Et économiquement, ils vont se vendre plus chers parce que c'est un champion de Paris", expliqué Loïc Pipponiau, éleveur de vaches charolaises, au micro de TF1.

Et il n'y a pas que les bovins. En tout, huit espèces participent au concours. Avec son père, Nicolas Mary a raflé 22 médailles pour ses moutons. Cette année, 1424 animaux ont été médaillés lors du Salon de l'Agriculture.