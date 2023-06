VIDÉO - Salon du Bourget 2023 : en immersion dans le cockpit du Rafale français

Une répétition où plus rien ne compte sauf la trajectoire idéale. Un salut aux fidèles mécaniciens et le rideau se lève. Déjà 3600 heures de vol dans sa carrière. Mais l’aviateur n’a pas la partie facile. Entre le public d’un côté et l’aéroport de Roissy de l’autre, interdiction de sortir d’un volume de six kilomètres de diamètre.

Au sol, son entraîneur l’a précédé dans le rôle. Il sait que sous l’accélération, en moins d’un quart d’heure, le pilote peut perdre trois litres d’eau et peser jusqu’à dix fois son poids. "Ça nécessite un très lourd entraînement physique pendant l’hiver. Il va falloir se contracter tout au long de la démonstration parce que, là, on est face à une machine qui est maintenant plus forte que l’homme", sourit le capitaine Jérôme Thoule, dit Schuss.