Sanary-sur-Mer : les vacances de la Toussaint se poursuivent sous le soleil

A Sanary-sur-Mer, dans le Var, les vacanciers de la Toussaint ont laissé le manteau à la maison. Après les quelques jours de pluie, le beau temps était de retour ce jeudi. Avec 20 degrés affichés au thermomètre dans la matinée, certains en ont même profité pour se baigner.

"Il n'y a pas de K-way, on est en plein soleil et il fait beau. On en profite. À la maison, ils ont rallumé le poêle, ici, on est en short et en t-shirt", se réjouit un vacancier dans le reportage en tête de cet article. "On est venu chercher le soleil", abonde un autre.