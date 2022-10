Sans essence, l'art de la débrouille

Depuis le début de la semaine, tous ceux qui ont besoin de se déplacer cherchent un plan B. Sur la plateforme de covoiturage Klaxit, spécialisé dans les trajets domicile travail dans plus de 35 villes, le nombre de demandes explose. " On a fait plus 50% d'inscription dimanche dernier par rapport à un dimanche classique. Plus 70% sur lundi. Et en Île-de-France, on est même à 80% d'inscriptions supplémentaires par rapport à d'habitude", indique son président-fondateur, Julien Honnart. Encore faut-il que des automobilistes qui prennent des passagers aient pu faire le plein.