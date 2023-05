VIDÉO - Bientôt deux en une ? Une fusion de la carte Vitale et de la carte d'identité à l'étude

Plusieurs pays, comme la Belgique, ont déjà adopté la carte unique sur laquelle même les ordonnances du médecin sont accessibles. "Chez le docteur, on donne la carte d'identité et il inscrit directement les médicaments sur la carte d'identité. C'est très pratique et mieux que la carte Vitale. On n'a plus que ça maintenant, c'est tout", explique un Belge.

Un dispositif que les Belges ont adopté depuis 2014. En France, le gouvernement se laisse jusqu'à la fin de l'année pour décider de quand et comment passer à la carte deux en un.