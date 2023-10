Santé mentale : les consultations des 18-24 ans en hausse de 60%

Ainsi, chez les tranches d'âges les plus jeunes, l'étude observe "une hausse bien plus importante" que dans le reste de la population. Chez le psychiatre, le volume de consultations des jeunes de 18 à 24 ans a explosé, avec 50% de rendez-vous en plus en trois ans et de plus de 60% chez le psychologue. Une hausse également notable chez les jeunes de moins de 17 ans, pour lesquels le volume de consultations a augmenté de plus de 30%.