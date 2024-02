Mutuelles santé trop chères : les petites villes à la rescousse des habitants

Il y a une hausse de 7 à 8% pour les mutuelles santé cette année. Pour payer moins cher, plus de 3000 mairies proposent 25% d'économie en moyenne pour les habitants.

La permanence de la nouvelle mutuelle de la commune de Mérignac (Gironde) fait le plein, comme on peut le voir dans le sujet ci-dessus. Des habitants sont venus pour comparer leur mutuelle actuelle avec la nouvelle offre. En moyenne, elle coûte 25% moins cher qu'une mutuelle privée : "Les retraités en ce moment ont de plus en plus de problèmes financiers, donc on réfléchit, on compte et on se rend compte qu'il faut faire des économies partout", constate Stéphane, bénéficiaire de la mutuelle communale, dans la vidéo en tête de cet article.

Deux après-midis par semaine, des bénévoles aident les habitants à décrypter les contrats. Chaque année, les mutuelles augmentent jusqu'à plusieurs dizaines d'euros par mois. Une hausse trop chère pour 2,5 millions de Français qui se privent d'une complémentaire santé : "Cela a trop augmenté", déplore une habitante, sollicitée par TF1. "On est deux, on ne peut pas payer 300 euros tous les jours", dit-elle.

Plus de 3000 villes proposent déjà ces mutuelles

Comment la ville de Mérignac a-t-elle fait baisser les prix ? L'adjointe au maire de la commune, Sylvie Cassou-Schotte, affirme que la clé se révèle le nombre de clients : "Quand il y a un marché, il y a une clientèle potentielle et donc ils font bénéficier des mêmes prestations que des personnes qui ont un tarif de groupe", explique-t-elle. En effet, tous les habitants peuvent y adhérer, peu importe leur revenu.

Seul bémol : aucun bureau physique n'est ouvert toute la semaine, à l'inverse d'une mutuelle privée. Mais cela ne semble pas freiner l'engouement des communes : plus de 3000 villes proposent déjà ces mutuelles.