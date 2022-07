Sapeurs-pompiers : les héros du quotidien

Pour leur donner du courage, des dessins, des pancartes s'affichent dans la région. Ce dimanche après-midi, Farida et sa famille ont apporté une banderole au poste de commandement. Et même les enfants, les jeunes adolescents balancent des mots d'amour pour les remercier. "On les soutient parce qu'ils font beaucoup de travail, tout ce qu'ils peuvent pour nous aider", disent-ils.