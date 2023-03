VIDÉO - À bout de force, un homme de 90 ans sauve sa femme de ménage d'une chute du 14e étage

Étudiant dans une école de commerce située juste en face de l'immeuble, Anthony, alerté par les cris, s'est précipité dans le bâtiment. C'est seulement grâce à l'aide des voisins qu'il a pu entrer. Il grimpe en courant les 14 étages jusqu'au balcon, suivi par un autre homme, un livreur. "C'est ici que ça s'est passé", montre Anthony, dans le reportage du 20H de TF1 ci-dessus. "Elle s'est accrochée à ce niveau-là. On était deux avec le livreur et moi, je me suis suspendu comme ça, j'ai tenu sa main et le livreur s'est mis en contrepoids. Il a utilisé mon poids à moi pour aussi tirer et on l'a tirée à deux et on l'a sortie de là."