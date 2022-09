Scandale Buitoni : de nouveaux témoignages à charge

De huit heures par jour avant 2015, on est passé à 4h45. La direction de Nestlé France nous le confirme et précise que les contrôles par prélèvement microbiologiques sont systématiques et que davantage de salariés ont été formés à l'entretien. Auparavant, c'est une société externe qui s'en chargeait, tout comme du nettoyage des silos de farine une fois par an. Depuis 2015, ils ne sont plus nettoyés comme nous l'ont confirmé des employés. Une information difficile à supporter pour Gwënaelle dont la petite fille est restée de longs jours dans le coma.