Scandale Buitoni : l’usine de Caudry fermée par la préfecture

C'est l'un des plus gros employeurs de la ville de Caudry. Alors, le coup d'arrêt de la production des pizzas Buitoni, décidé par la préfecture, suscite étonnement et inquiétude chez les habitants. Les manquements de l'usine relayés par l'arrêté préfectoral sont édifiants. Au cours de deux déplacements, les inspecteurs ont relevé la présence de rongeurs, le manque d'entretien et de nettoyage et l'absence de revêtement lisse qui permettent d'éviter le développement de bactéries.