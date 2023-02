Lait contaminé : après la mise en examen de Lactalis, les familles "en colère" attendent le procès

Comme plus de 300 familles, Léa a porté plainte dans le scandale des boites de lait infantiles contaminées aux salmonelles. Il y a cinq ans, son fils, alors âgé de 18 mois, avait été victime de violentes diarrhées et de vomissements. "Il a été très malade durant des semaines. Évidemment, je suis très en colère, parce que c'est de la nourriture pour des enfants ! Qui en plus passe par les mamans ou les papas qui les nourrissent", s'emporte-t-elle dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article.

Plus de cinq ans après le scandale du lait contaminé chez Lactalis, qui a touché des dizaines d'enfants, le groupe et sa filiale qui fabriquait les boîtes de lait ont été mis en examen jeudi 16 février, notamment pour tromperie aggravée et blessures involontaires.