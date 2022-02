VIDÉO - Scandale Orpea : des familles de résidents témoignent

En entendant ces mots, Sophie Mayer a bondi : cette fille d’une ancienne pensionnaire d’une maison de retraite du groupe a décidé de porter plainte après un accident subi par sa mère, laissée, selon elle, 24 heures les deux jambes cassées dans sa chambre d’Ephad. "On nous a dit qu’elle avait enjambé la barrière de son lit médicalisé et qu’elle était tombée, or elle était en fauteuil roulant et ne pouvait absolument pas bouger les jambes, d’autant qu’elle était sous somnifères", objecte-t-elle. Elle affirme qu’en 2018, Orpea a tenté de la dissuader de porter l’affaire en justice.

En juin 2020, Christine Chouly a quant à elle franchi le pas et porté plainte après le décès de sa mère, alors résidente d’un établissement de Neuilly-sur-Seine, Les Bords de Seine. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte et confiée à la brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP) car selon sa fille, la pensionnaire aurait été victime de maltraitance : pas de téléphone dans la chambre, vol de ses effets personnels, mais, surtout, suivi médical défaillant.

"Aucun change de ses couches entre 10h30 et 18h30, absence de passage des infirmiers pour vérifier sa santé", lit-elle dans le procès verbal de la plainte. "Je ne m’attendais pas à un service cinq étoiles, mais quand on paye 6500 euros, je pensais qu’elle serait bien soignée, ce qui n’a pas été le cas puisqu’ils ne lui donnaient pas ses traitements", assène Christine Chouly. Selon l’enquête de Victor Castanet, ces pratiques étaient monnaie courante dans cet Ephad.

Ce n’est que vendredi qu’elle a enfin reçu un appel du parquet de Nanterre, un an et demi après le dépôt de sa plainte. "J’attends de vraies mesures. C’est sûr que cela ne fera pas revenir ma mère, mais cela pourra servir pour ceux qui y sont, parce que franchement, ce qui s’y passe est monstrueux", lance la plaignante.