ENQUÊTE - Scandale Orpea : comment les Ehpad sont-ils contrôlés ?

Une ancienne salariée d'Orpea abonde dans le sens de Florence Aillet : selon Stéphanie Grabowski, qui dit n'avoir connu que des enquêtes internes, celles-ci étaient planifiées et les établissements s'y préparaient. "Ils embauchaient", témoigne-t-elle, "ils appelaient des boîtes d'intérim, et là on avait du personnel".