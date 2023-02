Schiltigheim : la cheminée de l'ancienne brasserie Fischer démantelée après un haut risque d'effondrement

Près de 80 personnes ont été évacuées d'un immeuble voisin. Certains habitants n'ont même pas pu approcher du site et ont été directement relogés à l'hôtel. Érigée il y a plus de 150 ans, la cheminée servait à la chaufferie d'une ancienne brasserie, aujourd'hui désaffectée sur le site. De nombreuses galeries souterraines ont été répertoriées et vont devoir être à nouveau inspectées.