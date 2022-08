Sécheresse : les frites bientôt plus courtes et plus chères ?

Cet agriculteur souhaite désormais renégocier ses contrats avec les industriels : "J'espère compenser avec une hausse des prix, c'est moins bien pour le consommateur, mais indispensable à notre niveau."

Le prix des frites devrait donc augmenter. Au restaurant Label'ge frite, à Paris, le cornet est déjà passé de 3 euros à 3,50 euros. "Si le prix augmente de plus de 20%, je vais arrêter d'en prendre, c'est sûr", réagit un client. Avec des pommes de terre plus petites, les frites seront aussi plus courtes et cela inquiète Joseph Kasa, le gérant de l'établissement : "Si on ne reçoit que ça, ça sera des petites pommes rissolées, plus des frites."

Les clients, eux, sont divisés sur la question. "Moi, je préfère les petites de toute façon ! Si elles sont taillées trop grosses, l'intérieur reste pâteux, je préfère quand c'est croustillant", estime l'un d'eux. "On n'a pas le temps d'apprécier la frite, c'est plus sec", le contredit une jeune femme.