VIDÉO - Sécheresse dans les Pyrénées-Orientales : de nouvelles restrictions d'eau à partir du 10 mai

"Je ne veux pas être dans une posture qui affecte l'outil de production, qui porte atteinte aux arbres", a souligné le préfet en évoquant l'agriculture, sans mentionner si des dérogations à l'interdiction d'irriguer étaient prévues, notamment pour les fruitiers. Il y aura cependant des "restrictions supplémentaires" pour certains secteurs ou activités : terrains de golf, stations de lavage, ventes de piscines hors sol ou forages, a-t-il indiqué. La teneur exacte des mesures sera précisée la veille de leur entrée en vigueur par un arrêté.

Rappelant que la sécheresse actuelle est "la plus aiguë depuis 1959", le préfet des Pyrénées-Orientales a fait part de sa volonté d'"éviter les conflits d'usage, les conflits de la guerre de l'eau" et de "gérer la crise de la manière la plus apaisée possible". "On est arrivé à une période où il n'y a plus de neige et où la végétation absorbe beaucoup d'eau. La quantité d'eau que l'on a, c'est celle qu'il faut gérer jusqu'à la fin de l'été", a-t-il averti.