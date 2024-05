Sécheresse dans les Pyrénées-Orientales : un plan pour acheminer l'eau du Rhône par tuyau

Dans les Pyrénées-Orientales, les habitants vivent sous restriction d'eau depuis deux ans. Le ministre de la Transition écologique a dévoilé un plan spécifique, dont l'acheminement de l'eau du Rhône par tuyau, jusque dans le département.

Mathieu est vigneron dans l'Hérault. L'eau qu'il utilise pour irriguer ses cultures a parcouru plus d'une cinquantaine de kilomètres. "C'est l'eau du Rhone. Une borne d'irrigation nous ramène l'eau via le bas Rhone et ensuite, elle est déversée directement sur les parcelles pour alimenter le vignoble par un goutte-à-goutte", explique-t-il. Depuis plusieurs années, l'eau est acheminée ici depuis les Bouches-du-Rhône, grâce à un réseau souterrain. En effet, 10% de ses vignes profitent aujourd'hui de cette eau, une solution vitale pour cet agriculteur. "Cela fait plusieurs années qu'on subit des sécheresses extrêmes donc le goutte-à-goutte permet d'avoir une vendange", se réjouit-il.

10 millions d'euros débloqués

Des bornes ont été installées dans toute la vallée de l'Hérault, et desservent près de 6000 hectares. Un réseau de distribution, possible grâce à cette station près de Montpellier. Pour desservir un nouveau territoire touché par la sécheresse, un projet d'agrandissement du réseau est à l'étude, pour acheminer l'eau du Rhône jusque dans les Pyrénées-Orientales. Mais un tel projet prendra plus de dix ans à voir le jour, dans ce département où les restrictions d'eau comme l'interdiction d'arroser son jardin ou de laver sa voiture sont en vigueur depuis deux ans.

Des solutions de court terme existent. Cette station d'épuration de Canet-en-Roussillon recycle les eaux usées. "Le traitement ultime consiste à éliminer toutes les bactéries à l'aide de traitements UV", explique dans la vidéo du 13H de TF1, en tête de cet article, Miloud Belaoun, responsable d'équipe Eau agglo Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales).

Ce mercredi matin, le gouvernement a annoncé débloquer dix millions d'euros pour accompagner des projets d'optimisation de la ressource dans les Pyrénées-Orientales.