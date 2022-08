Sécheresse : la maison de cette Héraultaise s’est subitement fissurée cet été

Pour elle, il n’y a aucun doute : le sol très sec causé par la sécheresse a fragilisé sa maison qui est aussi son outil de travail. Le couple tient une pension canine à domicile. Perdre leur maison pourrait mettre en péril leur entreprise. "Les chiens sont à l’extérieur la journée mais par contre la nuit, ils sont dedans. Donc si on n’a plus notre maison, on n’a plus d’activité. On ne peut plus les faire dormir chez nous, donc on n’a plus d’entreprise, on n’a plus de salaire, on n’a plus rien", se désole-t-elle.