Sécheresse : des bassines géantes pour les agriculteurs

La réserve en question est grande comme sept terrains de football et d'une capacité de 240 millions de litres. Creusée l'an dernier, elle a servi tout l'été et est désormais presque vide. L'eau est pompée l'hiver dans les nappes phréatiques, lorsqu'elles sont les plus chargées. Cela permet d'irriguer les champs pendant l'été et les périodes de sécheresse.