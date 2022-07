Sécheresse : un village de Corrèze doit faire appel à des camions-citernes

C'est la seule solution pour éviter une pénurie d'eau au robinet pour les 1 800 abonnés. "On a devancé la situation de façon à ne pas avoir de problème. Nous avons des estivants qui arrivent et donc on ne peut pas se permettre de manquer d'eau", affirme Jean-Basile Sallard, maire de la ville. Toutefois, l'opération coûte environ 1 000 euros par jour. Avec une situation encore plus précoce que d'habitude, les habitants risquent d'être mis à contribution. En attendant de savoir s'ils vont devoir payer la facture, la population fait attention à sa consommation.