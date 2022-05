VIDÉO - Sécheresse : des cours d’eau sont déjà à sec, une association de pêcheurs de l'Ain tire le signal d'alarme

"Généralement, au mois de mai, ce rocher est sous l'eau. Ce niveau, c'est un niveau de mois de juillet à peu près. Si ça continue comme ça, au mois d'août, il n'y aura plus d'eau. Ce sera complètement sec", affirme Nathan Schlumberger, co-président de l'AAPPMA du Bas-Bugey. Un manque d'eau de plus en plus précoce, de fortes chaleurs, trop peu de pluies et une fonte des neiges qui ne suffit plus à alimenter les rivières.

"On est en mi-mai et on se retrouve déjà en train de faire des pêches de sauvetage. On récupère les poissons et on va les mettre là où on retrouve un niveau stable pour eux", rapporte Giovanni Tateia, co-président de l'AAPPMA du Bas-Bugey.