Sécheresse : un Français utilise-t-il 148 litres d'eau chaque jour ?

Ce chiffre, nous le retrouvons dans le dernier rapport du service des données et études statistiques (SDES) du ministère de la Transition écologique, réalisé en partenariat avec l'Office français de la biodiversité (OFB). À partir des données de 2017, le service chargé des statistiques note que "la consommation moyenne journalière d'eau potable" en France s'élève à "146 litres par personne". Un chiffre qui paraît impressionnant. Pour donner un ordre d'idée, une baignoire rectangulaire standard nécessite entre 135 et 165 litres pour se remplir. Cela dit, ce chiffre diffère "sensiblement" en fonction d'un certain nombre de critères, comme le souligne le Centre d'information sur l'eau (Cieau) dans sa brochure officielle.

L'un des indicateurs les plus influents est le niveau de revenu du ménage. Ainsi, toujours selon la même source, la consommation quotidienne des personnes aux revenus les plus modestes chute considérablement, à 90 litres d'eau par jour en moyenne. Idem selon les modes de consommation d'un ménage. D'après l'estimation du calculateur du Cieau, une personne seule qui privilégie la douche au bain, possède un lave-vaisselle et n'a ni jardin, ni piscine, utilise uniquement 95 litres par jour. Au contraire, un Français en vacances se montre particulièrement dépensier. Son utilisation moyenne passe alors à 230 litres.