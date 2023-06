VIDÉO - Restrictions d'eau : cet été, Chambéry n'aura qu'une piscine pour 140.000 habitants

Sur les images du 20H de TF1, les nageurs d'une piscine profitent de leurs derniers plongeons, de leurs dernières longueurs, avant la fermeture de l'établissement pour l'été. "Je viens nager tous les matins", explique une femme, déçue, dans le reportage visible en tête d'article. Un homme, lui, trouve cela "dommage, sachant qu'on vient tous les jeudis." Et une femme de compléter : "On n'a plus beaucoup d'eau, donc je comprends mais ça fait bizarre."

À cause de la sécheresse, l'agglomération de Chambéry (Savoie) va fermer un bassin pendant deux mois, soit trois semaines de plus qu'à l'été 2022. Car entre le nettoyage et l'évaporation, la piscine utilise énormément d'eau.