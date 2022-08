VIDÉO - Sécheresse : ils traquent les fuites d'eau dans les canalisations

Tout commence dans des centres régionaux spécialisés. "Les fuites arrivent principalement ici. On va lire ce qu’il y a sur ces fuites, le secteur, qui peut intervenir, comment intervenir", explique à TF1 Philippe Plasmondon, directeur métier et performance à Suez Eau France, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Des centaines d’alertes sont traitées chaque jour, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout sur le territoire. Ce dispositif permet de préserver l’équivalent de deux années de consommation en eau d’une commune de 30.000 habitants. "Dans ces périodes où il y a des arrêtés sécheresse, on est d’autant plus vigilants à effectuer des interventions le plus rapidement possible", ajoute le dirigeant.

Une fois, les anomalies détectées, c'est un travail de fourmis qui commence sur le terrain. Il faut d'abord localiser l'endroit exact de la brèche dans les canalisations. En écoutant chanter les tuyaux, Franck arrive, petit à petit, à trouver l’endroit d’où l’eau s’échappe. "On peut continuer plus loin. On a du bruit sur le tronçon. On va suivre", lance le technicien, au micro de TF1. Ses micros lui permettent ensuite de déterminer, avec exactitude, où l'eau s'écoule de manière anormale. Grâce à ces reconnaissances pointilleuses, les réparations sont effectuées sous 48h.