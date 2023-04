VIDÉO - "Ça n'a jamais été comme ça" : la grande inquiétude face au manque d'eau dans les Pyrénées-Orientales

Dans ce département, la sécheresse est critique. Et même les pompiers sont contraints de trouver de nouveaux points d'eau pour lutter contre les incendies. Le mois d'avril est le plus sec jamais enregistré depuis plus de 60 ans.

Lundi, Hermeline Malherbe, présidente socialiste de ce département frontalier de l'Espagne, a interpellé le chef de l'État Emmanuel Macron dans un courrier, pointant le risque de "catastrophe humaine", de "catastrophe écologique, demain économique". Les Pyrénées-Orientales, où le premier grand incendie de l'année en France a parcouru environ 1000 hectares le 17 avril, n'ont connu "aucune pluie majeure (...) depuis plus d'un an", a-t-elle rappelé, demandant "la mise en place d'un fonds de solidarité" pour venir en aide aux secteurs agricole et touristique.