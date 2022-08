Sécheresse : la navigation sur la Loire perturbée

Ces hommes de la Loire rendent un grand service aux nombreux navigants estivaux. "C'est facile avec les bouées, sans les bouées, on n'y arriverait pas, on resterait sur le sable", lance Jérôme. Sur certaines portions, on pourrait presque marcher le long du bateau, tant la Loire est peu profonde. Marcel est le seul qu'on a pu croiser en bateau à moteur.