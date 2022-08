Sécheresse : le SOS de cet agriculteur a été entendu

Alors, ses filles Louise et Marie ont eu une idée. Elles ont convaincu leur père de lancer un SOS sur les réseaux sociaux. Frédéric a donc adressé un message Facebook "aux responsables politiques et aux organismes agricoles", une publication partagée plus de 5.000 fois à ce jour. Et son appel à l’aide a été entendu. Des agriculteurs de la région lui ont fourni plusieurs tonnes à eau pour qu’il n’ait plus d’allers-retours à faire. À l’instar de Romain qui lui a prêté une citerne. "On a vu qu’il était dans le besoin, donc on s’est dit qu’on devait lui rendre service", témoigne-t-il.