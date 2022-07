Sécheresse : le trafic fluvial perturbé

Dans la cale de ce bateau, on peut distinguer le sol, mais mettre ne serait-ce qu'une tonne de céréales en plus serait trop risqué. Limiter l'accès au fleuve pourrait à terme être interdit. C'est la conséquence d'une sécheresse historique. Lorsque le niveau de l'eau baisse, un bateau rempli de containers risque de toucher le sol et d'y rester bloqué. Pour évier une telle situation dans le pays, le transport de marchandises est restreint sur 777 kilomètres de canaux. Il est même totalement arrêté sur 521 kilomètres.