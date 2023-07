VIDÉO - "Le côté humain, il n'y en a aucun" : la bataille acharnée des sinistrés avec leurs assurances

À l'instar de nombreux sinistrés, son combat avec l'assurance dure depuis trois ans et demi. Dans son cas, l'expert avait prévu des travaux, mais, entre-temps, le plafond d'une pièce a cédé. Conséquence : le chantier coûtera trois fois plus cher que prévu. Or, l'assureur est depuis injoignable. "L'expert avait préconisé l'agrafage des fissures", résume-t-il, en détaillant les derniers dommages, importants, dans la cuisine. "La voute s'est effondrée au mois de novembre au niveau du faux plafond", ajoute-t-il soulignant que "l'expert de structure n'a pas regardé". Désemparé, il a fait appel à une association pour tenter de débloquer la situation.

Premier conseil des spécialistes face à pareil cas : faire sa propre estimation des dégâts, devis à l'appui, avant même la venue des experts. "Il faut toujours commencer par ça, essayer, seul ou accompagné, d'estimer son préjudice", insiste Denis Brugère, président de l'association des sinistrés de France. "Souvent, on vient me voir pour me dire 'mon sinistre n'avance pas, je ne suis pas indemnisé', et je pose toujours la même question : combien avez-vous réclamé à votre assureur ?", poursuit celui à qui l'on répond souvent : "je ne sais pas". Et de déplorer : "si vous ne savez pas vous imaginez-bien que l'assureur n'est pas pressé de vous donner de l'argent".