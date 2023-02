VIDÉO - Sécheresse, mistral, feu : un incendie d'été en plein hiver dans les Alpilles

Une dizaine d’habitants et des troupeaux ont dû être évacuées en prévention. Deux routes passantes ont également dû être neutralisées. Dans ce massif, la végétation est encore très sèche malgré l'hiver. "Actuellement, avec le vent et le manque de pluie, la végétation est dans un état de détresse pratiquement équivalent au mois d’août", analyse au micro du 13H Christian Bonnet, responsable du comité communal feux de forêt.

En plein hiver, les riverains et la maire de la commune n’ont jamais vu un incendie aussi important. Aux alentours de six heures du matin : "Il a démarré autour de notre ancien motocross et il a pris toute la colline. C'est peut-être dû à un problème électrique ou autre. Une enquête de gendarmerie a été ouverte", indique la maire de Mouriès.