Sécheresse : qui consomme le plus d'eau en France ?

Et les entreprises ? L’industrie et l’énergie consomment 28% de l’eau en France. Une grande majorité pour refroidir les réacteurs nucléaires. L’eau puisée est rejetée dans les cours d’eau. À chaque fois, 10% disparaissent sous forme de vapeur. Enfin, dans l’industrie, la chimie et la fabrication de cartons sont les secteurs les plus gourmands en eau.