Les Stolpersteine, des pavés en hommage aux victimes du nazisme

Avant d’installer un de ces pavés de mémoire, il faut mener l’enquête. Toute l’année, des lycéens ont travaillé aux archives départementales du Bas-Rhin. Avec un nom de famille comme unique sésame, ces élèves parviennent à reconstituer le puzzle de ces destins chaotiques. Voir l’histoire autrement, c’est aussi l’intérêt de ce projet. "Que ce soit cinq ou six millions de victimes juives, on n’arrive pas à se le représenter, alors que là, c’est un plus un, plus un. À chaque fois, c’est un nom, c’est une vie, c’est l’histoire d’une personne, de sa famille", lance Paul Anthony, historien. "C’est touchant et je suis plutôt contente de les connaître maintenant parce qu’on ne va pas les oublier et je trouve ça assez marquant quand même. Donc je suis heureuse d’avoir pu participer au projet parce que ça apprend plein de choses dans la vie", confie Gabrielle Morisson, élève de terminale au lycée Kléber de Strasbourg.

Ce n’est pas une tombe, ce n’est pas une stèle ni un monument. En 20 ans, plus de 90.000 Stolpersteine ont été posés dans 26 pays d’Europe, comme des injonctions discrètes à ne pas oublier.