VIDÉO - Secrétariat du père Noël : connaissez-vous l'étonnante histoire de sa création ?

Le célèbre secrétariat du père Noël a ouvert ses portes à Libourne, en Gironde. Cette année, il fête ses 61 ans. Connaissez-vous l'histoire de sa création ?

C'est un exercice que les enfants maîtrisent parfaitement en cette période de l'année : la lettre au père Noël. Mais dans les années 50, la tâche était plus ardue. Si les enfants avaient déjà des idées précises, ils avaient du mal à joindre le bonhomme à la barbe blanche : "Père Noël au ciel" ou "monsieur Noël au paradis" n'étaient pas des adresses valables. Le musée de la Poste a conservé des spécimens égarés. "Finalement, son adresse exacte n'était pas connue, donc la Poste les récupérait au service dit des rebuts, et on ne savait pas quoi en faire", explique une conservatrice du musée dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

À l'origine du secrétariat, un duo au grand cœur

En Normandie, quelques enfants ont échappé à la malédiction du rebut. À Veules-les-Roses (Seine-Maritime), après la guerre, une receveuse des Postes n'eut pas le cœur à classer le courrier. Magdeleine Homo se mit à répondre aux enfants au nom du père Noël. Nous avons rencontré sa petite-fille, qui nous explique qu'elle avait une complice en la personne de la factrice. Juliette Leboucher espionnait les enfants, et Magdeleine personnifiait les réponses, mais les deux femmes furent bientôt débordées.

Les lettres furent tellement nombreuses que le ministre des P.T.T., Jacques Marette, fut saisi. Il décida alors, en 1962, de créer le secrétariat du père Noël. Depuis 60 ans, il réceptionne consciencieusement les courriers. Aujourd'hui, 1 million et demi d'enfants confiants savent qu'ils recevront une réponse. À condition toutefois de lui écrire avant le 20 décembre !

Il faut prendre soin de bien mettre son adresse au verso. Et si vous préférez la voie numérique, il est également possible d'envoyer sa liste et la décorer sur le site de la Poste. Depuis sa création, le secrétariat du Père Noël a reçu plus de 50 millions de lettres.