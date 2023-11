Le secrétariat du Père Noël est ouvert : ce qu'il faut savoir si votre enfant veut lui écrire

Bonne nouvelle pour les enfants : ils peuvent dès ce mardi écrire au Père Noël, son secrétariat est ouvert jusqu'au 20 décembre via La Poste. Bonne surprise pour les parents : c'est l'écrivain de romans à suspense Michel Bussi qui répond cette année aux lettres. On fait le point.

Les enfants qui écriront au Père Noël cette année liront en retour les mots d'un célèbre lutin : l'écrivain de romans à suspense Michel Bussi a affuté sa plume pour répondre avec une lettre-type au million de lettres envoyées au vieux bonhomme rouge via La Poste. Un tendre rôle que n'avait endossé aucune personnalité depuis Françoise Dolto dans les années 1960.

Comment écrire au Père Noël ?

Le secrétariat du Père Noël, basé à Libourne en Gironde, a ouvert ce mardi 14 novembre, jusqu'au 20 décembre. La règle est simple pour lui écrire : il est inutile de mettre un timbre sur l'enveloppe, mais il est nécessaire de bien mentionner l'adresse de l'enfant pour que la réponse puisse lui parvenir et déposer la missive dans le circuit des boîtes de La Poste. Les enfants pourront aussi choisir la version électronique sur le site pere-noel.laposte.fr en choisissant "Ecrire au Père Noël".

Le succès ne se dément pas, avec plus d'un million de courriers envoyés par an. Le Père Noël et sa soixantaine de lutins s'engagent à répondre gratuitement, en français ou en anglais, à tous les enfants et aux classes. Après Françoise Dolto, la tâche a été confiée au service marketing de La Poste, et en 2023, c'est donc à l'écrivain de romans à suspense, Michel Bussi, de reprendre le flambeau.

Pour cet auteur, dont la magie et la mélancolie de l'enfance nimbent les romans, et qui a écrit pour la littérature jeunesse, l'idée de la lettre n'est pas "juste de faire une liste de cadeaux", mais que les enfants réfléchissent, fassent parler "leur imagination, leur fantaisie, leur humanité". Et pourquoi pas, leurs craintes.

Leur répondre constitue "une énorme pression", ajoute l'auteur auprès de l'AFP, évoquant "un tirage colossal" de la lettre-type. Mais c'est aussi un "joli" exercice de style, avec "quelque chose de court, (qui a) des contraintes de genre" et qui doit faire passer "un message positif sans être complètement dans quelque chose de moral", liste l'écrivain, qui répond également aux adultes : il a dû ciseler une seconde lettre, destinée elle aux grands qui "croient toujours au Père Noël" et qui lui écrivent, raconte-t-il. Pour le responsable du secrétariat du Père Noël, le phénomène, "marginal", existe, des adultes cherchant "une oreille attentive".

Autre nouveauté, La Poste invite cette année les enfants "à envoyer des dessins et des messages pour les enfants hospitalisés afin de leur apporter joie et réconfort", qui seront transmis par l’intermédiaire de la Fondation des Hôpitaux.