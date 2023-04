VIDÉO - Petits excès de vitesse : la fin du retrait de points divise

Cette mesure entrera en vigueur cinq ans et demi après l'abaissement, en juillet 2018, de 90 à 80 km/h de la vitesse maximale sur les routes secondaires à double sens sans séparateur central. Pour autant, elle ne fait pas l'unanimité. Pour Pierre Lagache, vice-président de la Ligue contre la violence routière, c'est une "action de com' du gouvernement", c'est "un signal de relâchement insupportable" et "un non-sens absolu".

Pour Me Vincent Julé-Parade, avocat spécialiste dans la défense des victimes d'accidents de la route, interrogé par TF1, "à chaque fois qu'on a envoyé un message d'infléchissement de la politique de contrôle-sanction, cela s'est traduit par un relâchement des comportements et par la suite, par une augmentation du nombre de victimes". Une référence à l'assouplissement du permis à points pour les petites infractions entrée en application le 16 mars 2011 (le délai de récupération des points perdus lors de petites infractions routières étant celui de deux ans au lieu de trois ans, comme avant). Mais à l’instar d’autres pays européens, la France a effectivement vu sa mortalité routière progresser en 2014 et 2015 puis se stabiliser en 2016 et 2017.