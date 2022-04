Téléphone au volant, feu orange, oubli du clignotant... quelles sanctions pour ces infractions ?

Autre enseignement du baromètre, le non-respect des limitations de vitesse progresse. Si l’année 2021 avait été marquée par une baisse généralisée de cette pratique, le baromètre AXA Prévention 2022 dresse un tableau moins réjouissant, puisque 79 % des Français interrogés reconnaissent ne pas s'en priver quel que soit le type de route. C'est 5% de plus qu'il y a un an. En ville, 32% déclarent rouler à 65 km/h. Et alors que les "zones 30" se généralisent progressivement en France, 72% des automobilistes n'intègrent pas cette limitation.

Le Code de la route prévoit une amende forfaitaire de 135 € pour tout excès de vitesse de moins de 50 km/h. Seule exception : lorsque l’excès est inférieur à 20 km/h et que la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, l’amende ne dépasse pas les 68 €. Les excès de vitesse sont systématiquement assortis de retraits de points sur le permis de conduire, celui-ci variant de 1 à 4 points selon l’ampleur. À partir de 30 km/h de dépassement, le conducteur encourt également une suspension de permis de 3 ans. Pour rappel, en agglomération, un excès de vitesse entre 20 et 29 km/h est sanctionné d'un retrait de 2 points sur le permis de conduire tandis qu'un excès de vitesse entre 40 et 49 km/h est sanctionné par le retrait de 3 points.