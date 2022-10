VIDÉO - Sécurité routière : comment fonctionnent les nouveaux radars ?

Avec cette nouvelle génération de radars, ce sont des vies qui peuvent être sauvées, souligne l’association Prévention routière, interrogée par l'équipe de TF1. "Il est important de renouveler le parc de radars et faire en sorte qu’ils soient plus efficaces. Ils ont largement contribué à faire baisser la mortalité routière en France", insiste Anne Lavaud, sa déléguée générale. D'autant plus que, contrairement à l’idée reçue, le nombre de radars n’augmente pas en France, ils sont seulement plus performants. Pour preuve, l'année prochaine, ils devraient rapporter plus d'1 milliard d’euros à l’État, soit 150 millions de plus que l’an dernier. Un record.