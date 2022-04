VIDÉO - "C'est notre héros" : un gendarme aide une femme, coincée sur l’autoroute A3, à accoucher

Le jeune couple l'appelle dorénavant "tonton". Mercredi 13 avril, une femme, coincée avec son mari dans les embouteillages sur l'autoroute A3 en Seine-Saint-Denis, a pu accoucher grâce à l'aide d'un gendarme, présent dans les environs.

Alors que le couple se dirigeait en urgence à la maternité, leur voiture s'est retrouvée immobilisée dans le trafic. Le futur père qui avait remarqué la présence d'un véhicule de la gendarmerie, garée non loin, a pu faire signe. À son bord, Dylan Lelièvre, 27 ans. L'homme, sapeur-pompier volontaire, a très vite sécurisé le lieu et pris en charge la mère. En quelques minutes, et épaulé d'un policier hors service, il a mis un petit garçon au monde, Ramzan.