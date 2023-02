Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actu ce lundi 6 février

Quotidiennement, TF1info propose une sélection de l'actualité news, sport, culture à ne pas louper. Au menu ce lundi 6 février, un séisme très violent a mis la Turquie et en Syrie à terre, le bilan encore provisoire se révèle catastrophique. Le débat sur la réforme des retraites s'est invité à l'Assemblée, et a commencé dans une ambiance électrique. Nos équipes sont allées dans l'Aisne, où un tragique incendie a décimé une famille, plongeant la petite ville de Charly-sur-Marne dans une tristesse infinie. Enfin, on termine avec une note musicale : Beyoncé record aux Grammys Awards 2023.

▶️ Séisme meurtrier en Turquie et en Syrie : plus de 2300 morts et des milliers de blessés

Plus de 2300 personnes, selon des bilans toujours provisoires à 18h, ont été tuées ce lundi dans le sud-est de la Turquie et en Syrie voisine par un puissant séisme de magnitude 7.8. Quelques heures plus tard, une très forte réplique s'est fait ressentir. L'aide internationale se mobilise après ces secousses ont été enregistrées jusqu'au Groenland.

▶️ Le récit apocalyptique du séisme en Turquie et en Syrie

Dans notre JT de 13H, nous revenons sur le terrible séisme qui a touché lundi en pleine nuit la Turquie et la Syrie. Un récit en images d'une catastrophe dont la gravité n'avait pas été observée depuis plusieurs décennies.

▶️ Le débat sur la réforme des retraites arrive à l'Assemblée, des débuts très houleux

La réforme des retraites s'invite à l'Assemblée nationale et l'ambiance a rapidement tourné à l'électrique. Le discours d'ouverture du ministre du Travail Olivier Dussopt a dû être retardé, dans un hémicycle chauffé à blanc où les oppositions ont débattu sur la possibilité d'un référendum portant sur la réforme. La présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, n'a pas donné suite. Les oppositions ont alors bruyamment protesté, provoquant une brève interruption de séance.

▶️ Sept enfants et leur mère décèdent dans l'incendie de leur maison dans l'Aisne

Dans le village de Charly-sur-Marne (Aisne), les habitants sont sous le choc. Sept enfants de 2 à 14 ans sont morts, ainsi que leur mère, dans la nuit de dimanche à lundi dans l'incendie de leur maison. Un sinistre meurtrier qui semble avoir été provoqué par un sèche-linge défectueux. Le père de cette famille recomposée, grièvement brulé, a été transféré à l'hôpital.

▶️ Grammy Awards 2023 : une Beyoncé record, la sensation Harry Styles… Le palmarès de la 65e cérémonie

Elle est devenue l'artiste la plus récompensée de l'histoire des Grammy Awards dimanche soir à Los Angeles. Avec quatre gramophones, Beyoncé a régné sur la cérémonie qui consacre les meilleurs artistes américains de l'année. "Queen B" a laissé le prix du meilleur album à l'Anglais Harry Styles.