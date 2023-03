Semaine de la langue française : ces fautes qui agacent ou amusent les journalistes de TF1/LCI

Coup d'envoi de la Semaine de la langue française et de la Francophonie, qui débute ce samedi 18 mars 2023 et dont TF1 est, comme chaque année, l'un des partenaires. Une 28e édition pour mettre à l'honneur une langue riche et chargée d'histoire. Mais n'importe quelle personne qui apprend le français vous le dira : c'est aussi, hélas, une langue pleine de pièges !

Les journalistes de la rédaction de TF1 et LCI y sont confrontés tous les jours dans leur travail, et ont pris quelques instants pour réfléchir à la petite faute, au tic de langage ou à ces mots mal employés au quotidien.