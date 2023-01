VIDÉO - "Sept à Huit" : Adeline Toniutti, coach à la Star Ac, confie avoir été battue par son ex-conjoint

Sa vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Derrière les paillettes et les strass de la nouvelle saison de la Star Academy, qui s'est clôturée le 26 novembre dernier, Adeline Toniutti, la coach vocale, cachait des fêlures dont elle veut aujourd'hui se libérer. Pour ce faire, elle a accepté de rembobiner le film de son incroyable vie devant les caméras de Sept à Huit.

Tout commence dans un petit village de Franche-Comté où dès son plus jeune âge, la jeune femme de 34 ans souffre de voir ses proches malades. "Je viens d'une famille plutôt modeste qui est issue de l'immigration italienne et polonaise. Mon papa était le facteur du village et ma maman a arrêté son commerce de proximité pour s'occuper de sa maman malade et de sa grand-mère malade. Ma grand-mère avait la maladie de Charcot. Elle a des muscles qui s'atrophient et donc on vit dans la famille avec cette peur que mamie va partir. Et ma mémère est tellement choquée de la dégradation de sa fille qu'elle développe un Alzheimer", raconte-t-elle à Audrey Crespo-Mara.

Cette enfance en vase clos, paralysée par la maladie et le handicap, trouve une échappatoire grâce à la musique. Adeline "joue de la clarinette, écoute Mozart et s'amuse à diriger un orchestre comme Louis de Funès dans la Grande Vadrouille". Et puis les chansons de Freddie Mercury (le leader du groupe de rock Queen, ndlr), vénéré par son père, ne sont jamais très loin. "C'est une bulle où je me construis un idéal qui n'existe pas dans la vraie vie parce que moi, la vraie vie, je la trouve un peu difficile", dit-elle.