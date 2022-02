VIDÉO - "C'est un cercle vicieux" : l'argent facile et l'engrenage du strip-tease en ligne

Maryline propose aussi à ses abonnés des vidéos encore un peu plus chaudes, du contenu à caractère sexuel, moyennant un supplément. Elle répond à tous les messages et réalise les fantasmes de ses abonnés. Une prestation dont elle fixe, personnellement, le prix. "C'est ce qui change des autres sites pour adultes qui ont un côté un peu plus froid : proposer une certaine proximité. J'aime pouvoir leur offrir ça", plaide la jeune femme. Quand ils se sont lancés, les deux époux pensaient gagner quelques centaines d'euros. Aujourd'hui, leur nouveau hobby leur rapporte jusqu'à 10.000 € par mois. "J'assume pleinement. Après, on a toujours peur de la réaction des autres", glisse la femme, qui a décidé d'en parler à ses proches.

Âgée de 21 ans, Bérangère étudie le romantisme allemand. Après avoir longuement hésité, elle s'est lancée en août dernier sur ces plateformes payantes. "C'était vraiment parce que j'étais dans le rouge financièrement et que j'avais besoin de m'en sortir toute seule", explique-t-elle à TF1. Lorsqu'elle s'est inscrite, elle a gagné 1500 € en trois jours. Depuis, elle ne s'est plus arrêtée, malgré les tentatives de sa mère pour la convaincre du contraire. Pour autant, la jeune femme n'a jamais envisagé d'arrêter ses études. "J'espère qu'à un moment cela ne prêtera plus préjudice de faire ce que l'on a envie de faire avec son corps", escompte-t-elle. Point positif, devenir le fantasme de ses abonnés a aidé Bérangère à mieux accepter son corps. Avant d'ouvrir son compte, elle était complexée. "Les gens qui te suivent, comme ils paient, sont généralement très gentils. Il n'y a pas de critiques. Du coup tu t'assumes de plus en plus, tu te sens de mieux en mieux", constate-t-elle avec satisfaction.