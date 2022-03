VIDÉO "Sept à Huit" - "Ici, c'est un peu l'armée" : dans les cuisines de McDonald's

C’est la fin du service, l’heure de faire le bilan. Sur un écran, Carlos et son adjointe scrutent à la loupe les performances du jour de la vingtaine de salariés derrière les fourneaux ce jour-là. "Cela nous permet de mesurer l’efficacité des deux lignes de production, la vitesse où ils vont, ce qu’ils ont produit, le temps qu’ils ont mis pour le faire. On peut évaluer la performance de la cuisine pour comparer et savoir qui sont les éléments faibles et les éléments forts", explique le manager, qui travaille pour l'enseigne américaine depuis 24 ans. Car chez McDo, chaque seconde compte ou presque.

En débarquant des États-Unis dans les années 1970, le numéro un mondial du burger a importé le concept de cuisine à la chaîne, où performance et compétition font loi. Pour qu’un client soit satisfait, il doit être servi dans un laps de temps bien défini à l'avance : 3 minutes et 30 secondes chrono, soit 210 secondes. Sur l’écran de contrôle, la commande passe en rouge dès que ce délai est dépassé. "Une seconde mise bout à bout, cela fait dix minutes. Pour le commun des mortels, c’est très rapide. Pour nos clients, c’est long. Et pour moi, c’est très très long", affirme Carlos. D'autant que si les objectifs ne sont pas atteints, il risque de perdre sa prime.