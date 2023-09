VIDÉO - Nettoyeurs de l'extrême : ils interviennent là où personne ne mettrait les pieds

Trois semaines plus tôt, Meïr et ses équipes sont intervenus chez Valérie, elle aussi atteinte du syndrome de Diogène. Elle a accepté de se livrer anonymement face aux caméras de "Sept à Huit" ci-dessus. Valérie a vécu, pendant plusieurs mois, dans un appartement devenu insalubre. "Avant qu'ils interviennent, je ne pouvais plus mettre un pied sur le balcon, j'avais accumulé plein de sacs-poubelle. J'avais aussi deux éviers, et on ne les voyait même plus", se souvient-elle, fixant le plan de travail de sa cuisine désormais complètement dégagé. "Le couloir, on ne pouvait plus marcher parce qu'il y avait des excréments d'animaux partout. J'étais tellement en déprime que je ne changeais même plus la litière. Donc il fallait bien que ces petites bêtes fassent leurs besoins quelque part", détaille la quinquagénaire. Le syndrome de Diogène touche toutes les classes sociales et se déclare après 40 ans, souvent à la suite d'un choc psychologique.