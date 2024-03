VIDÉO - Pour compléter sa petite retraite, Bernadette, 65 ans, vend à la sauvette sur un marché clandestin

Au marché clandestin de la porte de Montmartre, à Paris, les clients n'ont pas les moyens d'acheter en magasin et négocient au centime près. Parmi les vendeurs à la sauvette qui y survivent, un profil atypique. Celui de Bernadette, retraitée, que "Sept à Huit" a rencontrée.

Fripes, électroniques rarement fonctionnelles, extensions de cheveux, tuyauterie encore étiquetée à la provenance douteuse, nourriture parfois périmée… Situé à quelques centaines de mètres des installations olympiques flambant neuves, le marché clandestin de la porte de Montmartre dénote. Ici, pas de cartes bancaires, ni même de billets. Tout se vend et se négocie au centime près. Une économie de la misère aux portes de Paris, dont dépendent des vendeurs à la sauvette toujours plus nombreux, comme le montre le reportage de "Sept à Huit" visible en tête de cet article. Parmi eux, Bernadette, 65 ans.

Un profil atypique au milieu des migrants SDF dont la demande d’asile a été refusée et qui dépendent exclusivement du fruit de ces ventes pour survivre. Elle aussi, pourtant, tient commerce à même le trottoir dans l’espoir de glaner quelques pièces. "Même sur une écharpe à 50 centimes, les gens négocient, c’est l’horreur", lâche-t-elle en riant au micro de TF1. Avant de ranger tout son étal en urgence pour fuir "les flics", de peur que ces derniers ne saisissent sa marchandise, aussi modeste soit-elle (en l'occurrence, un paquet de couches déjà ouvert ou un fer à repasser). "En ce moment, ils viennent trois fois par matinée", témoigne-t-elle. "Parce que les Jeux olympiques arrivent", précise un éboueur, intervenant sur ordre de la police.

Quatre jours par semaine, jusqu’à 400 vendeurs à la sauvette jouent ainsi au chat et à la souris. Un jeu risqué : ce délit est puni de six mois d’emprisonnement et 3.750 euros d’amende. Mais dix minutes plus tard, Bernadette, comme les autres, se réinstalle sur le boulevard. La majorité de sa marchandise, comme celle des autres, est récupérée dans les poubelles.

Plusieurs fois par mois, la sexagénaire se lève et prend le volant pour effectuer une tournée nocturne des encombrants : "J’aime bien traîner la nuit, c’est l’aventure !" Son terrain de chasse : les quartiers pavillonnaires de la banlieue parisienne. "Là, c’est un petit peignoir, ça peut se vendre un euro", indique-t-elle en fouillant dans un amas gisant sur un coin de rue.

"Rester à la maison, ce n’était pas mon truc"

Vendeuse chez Carrefour pendant trente ans, Bernadette a commencé la vente à la sauvette il y a trois ans. Au lendemain de sa retraite. "Rester à la maison, ce n’était pas mon truc. Si on ne se lève pas tous les matins pour aller travailler, il y a quelque chose qui manque. Bon, et se promener, faire les magasins, nettoyer le placard, ce genre de choses, ça va un moment mais ce n’est pas intéressant. La vente à la sauvette, ça me permet d’avoir un petit pécule en plus de ma retraite. C’est du beurre dans les épinards, ne serait-ce que pour la voiture qui m’a coûté très cher", explique-t-elle.

Bernadette touche 980 euros de retraite par mois. La vente à la sauvette lui rapporte, elle, quelque 200 euros mensuels. Un revenu d’appoint qu’elle dépense en grande partie pour ses petits protégés : une vingtaine de chats errants qu’elle nourrit ainsi quotidiennement, en les appelant chacun par son petit nom. "Je les connais tous, c’est moi qui les ai fait stériliser."

Quelques mètres plus loin, la retraitée se frotte les mains. Elle vient de tomber sur une valise à roulettes intacte qu’elle compte revendre à cinq euros, ainsi que sur sept sacs à dos quasiment neufs, estimés, eux, à trois euros pièce. À la fin de la nuit, son coffre déborde de ces "petites bricoles". Qui iront rejoindre l'imposant stock amassé au fil du temps dans une pièce de sa maison. Elle nous montre "des chaussures de sécurité" qu’elle a eu "la chance de trouver" et qui valent "largement dix euros", destinées, dit-elle, à "un travailleur clandestin". Ou encore un ustensile "pour dilater les pores de la peau".

Ses plus beaux trésors ? Un verre de la cristallerie Saint-Louis, ou un lot de sept boîtes de parfum de marque Chanel. "C’est neuf, tout est encore emballé. J'ai été surprise moi-même", s’émerveille-t-elle devant notre caméra. "Une fois, ça m'est arrivé de trouver des bijoux en or, que des gens avaient mis directement à la poubelle ! Il y avait une paire de boucles d’oreille et un joli bracelet. C’est ce que j’ai trouvé de plus incroyable", confie-t-elle. Chaque matin, Bernadette sélectionne une vingtaine d’articles, en fonction du poids à tirer et de la météo : "Quand il pleut, je ne prends pas de textile." Elle arrive toujours parmi les premiers, pour se garantir une place de choix. En espérant se faire une vingtaine d’euros par jour.