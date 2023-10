VIDÉO - Dordogne : le combat des habitants d'un village pour se payer leur propre station-service

Derrière ce combat pour une station-service, se cache l'histoire d'un village en décrépitude depuis des décennies : 1500 habitants le peuplaient dans les années 60 ; aujourd'hui, on en compte près de 900. Ne subsiste plus que douze commerces, loin des trente boutiques d'hier. Pour stopper cette hémorragie, Pierre Duval, le maire de Saint-Saud Lacoussière, du haut de ses 80 ans, n'a pas dit son dernier mot et fait montre d'une détermination sans faille, offrant des terrains municipaux pour faire venir de nouveaux commerces et des entreprises, incitant des Français à venir et donc à changer de vie. À l'instar de Jérôme Garon qui a tout plaqué pour sauver le village dans lequel il a grandi.

Celui qui a été nommé gérant de la station-service par les habitants actionnaires consacre chaque jour, en plus de son activité, une heure à la station sans être rémunéré, de l'entretien jusqu'aux commandes de carburant. "Je regarde mon stock, ce qu'il me reste en gazole, en sans plomb 98, avant d'appeler mon marchand de fioul", détaille-t-il. "On a appris sur le tas comme ça. C'était au feeling. On s'est dit 'allez, on y va et on verra bien par la suite comment il faut faire'." Reste qu'il n'a pas la force de frappe des grands groupes, obligé de réduire sa marge au maximum pour tout de même proposer de l'essence à un prix abordable aux habitants. Peu importe le profit : le dessein de Jérôme est avant tout de se rendre utile aux autres.