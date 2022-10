Serval : l'animal de tous les trafics

Dans un enclos, tous les servals ont été saisis récemment chez des particuliers. Un zoo est spécialisé dans l'accueil d'animaux issus de trafic et il commence à manquer de place pour les accueillir. Et voilà, l'un des derniers arrivé, sauvé in extremis, son propriétaire était incapable d'en prendre soin. Détenir un serval en France, c'est possible après un long parcours administratif. Il faut une formation de soigneur et un enclos adapté pour obtenir un certificat de capacité.