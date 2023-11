VIDÉO - Services publics : toujours aussi difficile de les joindre

Certaines personnes sont plus isolées et ne peuvent pas plus se déplacer. Dans les secteurs ruraux, la solidarité devient la seule option. Pour obtenir un certain nombre de services, il faut remplir un dossier. Aide à domicile, Karine Boutou va s'en occuper. Depuis quelques années, aider à faire ces démarches en ligne fait partie de son travail. "Ça isole encore plus les gens en fait. Niveau rapidité, c'est très bien mais pas pour tout le monde, la preuve", nous lance-t-elle.

Dans certaines situations, comme la recherche d'emplois, c'est toujours mieux d'avoir un agent en face de soi. "Les personnes sont un peu plus attentives quand on vient les voir, c'est plus souple", lance une mère de famille. "Ils peuvent nous comprendre, avoir de l'empathie pour nous. C'est mieux qu'un ordinateur", explique une jeune femme. Chez Pole Emploi, de nombreux outils numériques permettent tout de même de gagner du temps. Cependant, 15% des Français n'ont pas accès à internet et plus de 13 millions ne sentent pas capables d'effectuer des démarches en ligne.