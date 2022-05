Sexe, ados et vidéos : le fléau du porno

En France, l'âge moyen de visionnage des premières vidéos X sur Internet ne cesse de baisser. Dès la fin de l'école primaire, un enfant sur deux a déjà vu du porno. Ils n'ont pas eu des rapports sexuels qu'ils regardent déjà régulièrement des vidéos pornographiques parfois hard. À cause de leur facilité d'accès, les sites Internet porno sont consultés par un public de plus en plus jeune. Selon des études récentes, ça commence à 11 ans en moyenne, avec des conséquences sur leur santé psychique : augmentation des complexes corporels, de la violence conjugale à l'adolescence et des addictions parfois sévères.